الامارات | راكيتيتش: لا أفهم لماذا غبت طويلاً عن التسجيل

شكرا لقرائتكم خبر عن راكيتيتش: لا أفهم لماذا غبت طويلاً عن التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عوّض فريق برشلونة بسرعة تعادله السلبي مع إشبيلية، وتخطى ضيفه العنيد أتلتيك بلباو 1-صفر، أول من أمس، في المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبهدف الكرواتي البديل، ايفان راكيتيتش، قبل ثلث ساعة من نهاية الوقت، ورفع برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين رصيده إلى 68 نقطة.

وقال راكيتيتش في تصريح صحافي: «كانت مباراة معقدة ولعب أتلتيك بشكل جيد جداً، سعيد جداً بتسجيل هذا الهدف، فكرت بعد التسجيل في زوجتي وأولادي، في الأشهر الماضية وكل الحجر الذي عشناه، انتظرت حتى المرحلة 31 كي أسجل لكني سعيد للغاية، ولا أفهم لماذا غبت طويلاً عن التسجيل»، وتابع: «تعين علينا أن نصبر كثيراً، لكن بعد استراحة مماثلة من الصعب أن تجد إيقاعك بسرعة».

وثأر برشلونة من بلباو، الذي كان أول فريق يلحق الخسارة به هذا الموسم، عندما تغلب عليه 1-صفر في المرحلة الأولى، كما أقصاه من ربع نهائي الكأس بهدف قاتل من اينياكي وليامس. وهذا أول فوز لبرشلونة على بلباو في آخر أربع مباريات في مختلف المسابقات.

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وأوقف برشلونة سلسلة للفريق الباسكي لم يخسر فيها خلال مبارياته الخمس الأخيرة (تعادلان وثلاثة انتصارات، آخرها على ضيفه ريال بيتيس 1-صفر السبت)، علماً بأن عاشر ترتيب الدوري راهناً بلغ المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية، حيث سيواجه ريال سوسييداد، وسيضمن تأهله إلى يوروبا ليغ في حال تتويجه باللقب.

وافتقد برشلونة لاعب وسطه الشاب، الهولندي فرنكي دي يونغ، الذي سيغيب أسابيع عدة بسبب الإصابة، فيما ترك مدربه، كيكي سيتيين، لاعب الوسط راكيتيتش والمهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت على مقاعد البدلاء.

برشلونة ردّ الدَّين لبلباو، الذي سبق أن ألحق به الهزيمة الأولى في الموسم.

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