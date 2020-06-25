الامارات | القبض على لاعب مصري بتهمة الشروع في القتل

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شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على لاعب مصري بتهمة الشروع في القتل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي لنادي المصري البورسعيدي، اللواء محمود المر، إن لاعب الفريق الأول لكرة القدم، محمود حمد، جرى القبض عليه بتهمة الشروع في القتل، وذلك بالقرب من محل إقامته في مدينة الإسماعيلية، بعد أن تورط في مشاجرة.
وقال المر في تصريح تلفزيوني: «اللاعبون في إجازة، وتأكدنا من القبض عليه، ولو ثبتت عليه القضية فسنتخذ في حقه قراراً».
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