الامارات | رابطة المحترفين تتناول مستجدات الموسم في «مجلس دورينا»

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تتناول مستجدات الموسم في «مجلس دورينا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت رابطة المحترفين إنها ستبث، في الساعة التاسعة من مساء اليوم، حلقة خاصة من برنامج «مجلس دورينا»، يتحدث فيها عضو مجلس إدارة الرابطة، حسن طالب المري، وعضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة الفنية، طارق الشبيبي، والدولي السابق، عضو اللجنة الفنية، سبيت خاطر.

وتتناول الجلسة الحديث حول الموسم المقبل، ومستجدات المسابقات التي تنظمها الرابطة. ويدير الجلسة الإعلامي، محمد جاسم. وتستقبل الرابطة أسئلة المتابعين عبر وسم #مجلس_دورينا على صفحاتها في منصات التواصل الاجتماعي.

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