الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باستوري

رفض لاعب روما الإيطالي، الأرجنتيني خافير باستوري، عرضاً من أحد أندية الإمارات، وفقاً لما ذكرته صحيفة «غيلاروسي» الإيطالية، مشيرة إلى أن اللاعب اختار الانتقال إلى الدوري الأميركي، إذ اشترط روما الحصول على 10 ملايين يورو نظير الاستغناء عنه.

بالوتا

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ذكرت صحيفة «ديجي سبورت» الرومانية أن أحد أندية دوري الخليج العربي، ينافس هيلاس فيرونا الإيطالي، على ضم اللاعب الروماني، أليكسندر بالوتا، إذ يرغب اللاعب في الرحيل عن سلافيا براغ التشيكي عقب انتهاء إعارته إلى سلوفان ليبيريتش التشيكي.

باوزير

بثّ نادي الشارقة عبر« تويتر» فيديو يظهر اللحظات الأولى لقدوم الوافد الجديد، خالد باوزير، القادم من الوحدة. ويظهر باوزير يترجل من سيارته، حيث استقبله مسؤولو النادي، قبل مراسم توقيع العقد لثلاثة مواسم.

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