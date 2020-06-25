الامارات | «الهيئة» تقدم أجهزة حديثة لصالات رياضية في أم القيوين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للرياضة، أنها بالتعاون مع منطقة أم القيوين الطبية، ومركز إرادة للتأهيل والعلاج، قدمت أجهزة رياضية حديثة، لاستخدامها في الصالات الرياضية بالمركز لقسمي الذكور والإناث. وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إن الخطوة تأتي في إطار مبادرة «للرياضة.. للحياة». وتستهدف الهيئة دعم السلوك الرياضي والحياة الصحية عند أصحاب الهمم وكبار المواطنين، والأسر ذات الدخل المنخفض، غير القادرة على الالتحاق بأندية رياضية، أو اقتناء أجهزة رياضية. وقال الأمين العام للهيئة، سعيد عبدالغفار: «نسعى ونسعد بتقديم كل ما نستطيع تسخيره للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، خصوصاً من فئات كبار المواطنين وأصحاب الهمم، لتأكيد دورهم وإبرازهم في المجتمع، ولممارسة حياة تضمن لهم نمطاً صحياً سليماً». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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