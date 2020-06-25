شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يهدر نقطتين في صراع الصدارة بتعادل مثير مع ساسولو بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر إنتر ميلان نقطتين في الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما أطاح بفرصة سهلة واستقبل هدفا في الدقيقة 89 ليتعادل 3-3 مع ضيفه ساسولو، الأربعاء.

وكانت أغرب لقطة عندما أضاع روبرتو جاليارديني لاعب الوسط فرصة سهلة كانت ستمنح إنتر التقدم 3-1 في منتصف الشوط الثاني لكنه سدد الكرة في القائم وهو على بعد أربعة أمتار.

ورد دومينيكو بيراردي وأدرك التعادل لساسولو من ركلة جزاء في الدقيقة 81، ورغم أن بورخا فاليرو أعاد التقدم لإنتر بعد خمس دقائق فإن ارتباك الدفاع سمح لساسولو بالتعادل عن طريق جيانجياكومو ماجناني في الدقيقة 89.

وأصبح إنتر ميلان يملك 58 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن يوفنتوس المتصدر قبل 11 جولة من النهاية.

وقال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ”هذا التعادل يؤلمنا لأننا حصلنا على الكثير من الفرص لحسم المباراة. هناك مواقف تحتاج فيها إلى التسجيل واليوم دفعنا ثمن سذاجتنا“.

وكان فرانشيسكو كابوتو تقدم بهدف لساسولو في الدقيقة الرابعة قبل أن يدرك روميلو لوكاكو التعادل من ركلة جزاء قبل الاستراحة ليرفع المهاجم البلجيكي رصيده إلى 19 هدفا بالدوري هذا الموسم.

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وتبادل كريستيان بيراجي الكرة مع أليكسيس سانشيز قبل أن يسجل الهدف الثاني لإنتر في اللحظات الأخيرة للشوط الأول.