شكرا لقرائتكم نائب رئيس الجبلاية: الأندية اقترحت انطلاق الدوري 15 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرح الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بأن اللجنة الخماسية تتعامل بشفافية كاملة في كافة الأمور وكذلك مع الواقع الذي نعيشه ، مؤكدا أنه كان لزاما أخذ رأي الفيفا في البنود الخلافية بلائحة اتحاد الكرة.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: نعيش أمور استثثتائية في المباريات والتحضير وكل مدربي الدوري الممتاز اتفقوا على ذلك، ومدربي الأندية طلبوا 6 أسابيع لفترة الاعداد قبل استكمال الدوري الموسم الحالي.

كشف أن اللحنة الخماسية اقترحت بدء المسابقة في الأسبوع الاول من شهر أغسطس ولكن لما الاندية طلبوا 6 اسابيع فترة اعداد اقترحوا عودة المسابقة 15 اغسطس، شيرا إلى أن البعض يرى أن عودة اللاعبين للتدريبات لابد أن تتم بعد اجراء المسحة الثانية للاعبين.

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تابع: الاتحاد الافريقي لما يحط الأجندة بتاعته طبيعي الأجندة بتاعتنا يكون فيها نوع من المرونة في تغيير بعض المواعيد، مشددا على أنه لم نحدد موعد نهاية الدوري في الموسم الحالي لانه مش قدامنا الاجندة الافريقية حاليا، وان قرار عودة الدوري قرار نهائي ولا رجعة فيه

واجتمع اتحاد الكرة مع مدربي أندية الممتاز للتشاور معهم حول تداعيات عودة الدوري والتحضير لاستكمال الموسم، تنفيذا لقرار وزارة الرياضة باستكمال الموسم الحالي.