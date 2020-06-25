شكرا لقرائتكم عماد النحاس: اخترنا البيع النهائي في انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، عن موقف ناديه من انتقال طاهر محمد طاهر لاعب الذئاب لصفوف الأهلي، والذي تقدم عرض رسمي لشراء اللاعب في الانتقالات الصيفية القادمة، وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: اخترنا البيع النهائي في صفقة انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي، مشيرا إلى أنه لم يطلب أي لاعب من الأهلي حتى الآن رغم أنه يشرفنا تواجد أي لاعب من الأهلي.

وأضاف عماد النحاس، هناك مستثمر عربي في البرازيل طلب الاستفادة بنادي المقاولون ولاعبيهم ونحن رشحنا له طاهر محمد.

كشف عماد النحاس كواليس اجتماع مدربي فرق الدوري الممتاز مع مسئولي اتحاد الكرة.

قال: تحدثنا عن كل الأمور التي تخص الدوري من توقف للمسابقة أو معسكرات المنتخبات أو المشاكل المتوقع أن تواجه فرق الدوري الممتاز.

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شدد على أن الجميع ينحترم قرار الدولة في العودة واستكمال الموسم الحالي من مسابقة الدوري، كاشفا أن المقاولون سيبدأ التدريبات يوم السبت المقبل بعد اجراء المسحة الثانية.

أوضح أن الحالة الايجابية التي ظهرت في المقاولون لن تؤثر على تحضيراتنا في العودة للتدريبات الجماعية وهذه الحالة لم تظهر عليها اية أعراض، حيث يحتاج إلى أسبوع واحد قبل أن يكون جاهزا للتواجد معنا.

وأعلن اتحاد الكرة وجود حالة ايجابية في صفوف المقاولون العرب بعد اجراء المسحة الأولى على اللاعبين والجهاز الفني والاداري والعاملين.