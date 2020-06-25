شكرا لقرائتكم بيراميدز: الزمالك لم يطلب ضم عمر جابر نهائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عمرو بسيونى مدير التعاقدات بنادى بيراميدز حقيقة رغبة الزمالك في ضم عمر جابر ظهير أيمن الفريق الذى مدد عقده مؤخرا، وقال بسيونى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق :" الزمالك لم يطلب ضم عمر جابر نهائيا".
وأضاف بسيونى:" نجحنا في تمديد عقد عمر جابر لمدة موسمين أخرين ويعتبر القائد بعد عبد الله السعيدوكان ذلك أكبر رد على الشائعات التي ربطت رحيله بقدوم أحمد فتحى".
أعرب عمر جابر عن سعادته بتجديد عقده لمدة موسمين مع الفريق ، موجهاً الشكر إلي مجلس إدارة النادي متمنياً ان تكون المواسم القادمة مليئة بالنجاحات وتحقيق الألقاب .. وأعلن نادى بيراميدز تمديد التعاقد مع عمر جابر، ظهير أيمن الفريق الكروى الأول، لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2024، بعدما كان من المنتظر أن ينتهى تعاقده بعد موسمين مقبلين، يأتى ذلك فى إطار سياسة نادي بيراميدز للحفاظ على قوامه الأساسي ونجومه الكبار سعيا لمزيد من الاستقرار الفني وبهدف المنافسة على جميع البطولات.
وأضاف عمر جابر لعقده مع بيراميدز موسمين ونصف بخلاف المدة المتبقية في عقده ليستمر مع النادي حتى عام 2024.
ويعد عمر جابر أحد أهم لاعبي بيراميدز وأحد الركائز الأساسية في النادي حيث خاض اللاعب خلال الموسم الحالي 16 مباراة مع الفريق في الدوري الممتاز وسجل هدفا واحدا، كما شارك في ١١ مباراة أخرى خاضها النادي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفا كذلك بالبطولة التي وصل فيها الفريق إلى الدور نصف النهائي مع أول مشاركة تاريخية.
وعلقت الصفحة الرسمية لبيراميدز على تمديد تعاقد عمر جابر بأربع كلمات: "جميل، أنيق، بارع، رائع.. أربع كلمات تصف صاحب القميص رقم 4، حكاية عمر جابر مستمرة مع بيراميدز لـ 4 سنوات".
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