شكرا لقرائتكم النحاس: حالة كورونا في المقاولون لن تؤثر على تحضيراتنا لعودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب كواليس اجتماع مدربي فرق الدوري الممتاز مع مسئولي اتحاد الكرة، وقال عماد النحاس في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: تحدثنا عن كل الأمور التي تخص الدوري من توقف للمسابقة أو معسكرات المنتخبات أو المشاكل المتوقع أن تواجه فرق الدوري الممتاز.
وشدد عماد النحاس، على الجميع أن يحترم قرار الدولة في العودة واستكمال الموسم الحالي من مسابقة الدوري، كاشفا أن المقاولون سيبدأ التدريبات يوم السبت المقبل بعد اجراء المسحة الثانية.
وأوضح أن الحالة الايجابية التي ظهرت في المقاولون لن تؤثر على تحضيراتنا في العودة للتدريبات الجماعية وهذه الحالة لم تظهر عليها اية أعراض، حيث يحتاج إلى أسبوع واحد قبل أن يكون جاهزا للتواجد معنا.
وأعلن اتحاد الكرة وجود حالة ايجابية في صفوف المقاولون العرب بعد اجراء المسحة الأولى على اللاعبين والجهاز الفني والاداري والعاملين.
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