شكرا لقرائتكم خالد القماش: "شحتة" أعظم مدرب مصري ولم يحصل على حقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد القماش نجم ومدرب الإسماعيلي السابق، أن الكابتن "شحته" أحد رموز الكرة المصرية السابقين، هو أعظم مدير فنى مصرى على مر التاريخ و لم يأخذ حقه، وتابع القماش في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء، لقناة الزمالك، أن شحتة يتفوق على اساطير التدريب في الكرة المصرية مثل الجوهري وحسن شحاتة.

وأكد القماش، أن العلاقة بين الإسماعيلي والزمالك تاريخية وعريقة سواء على مستوى اللاعبين أو الإدارات أو الجماهير.

ويعد الراحل شحتة من هدافي الإسماعيلى على مدار التاريخ خلال بطولة الدورى العام برصيد 71 هدفا.

وبدأ شحته مشواره مع الدراويش عندما انضم إلى صفوف أول فريق للناشئين تم تكوينة بالنادى الاسماعيلى، حيث ظل يتدرج فى صفوف الناشئين حتى صعد إلى الفريق الاول و كانت مباراة الأسماعيلى و المنصورة عام 1957هى اول مباراة رسمية له مع الفريق الأول .

وظل يلعب شحته إلى جوار أبرز لاعبى الدراويش فى الستينات العظيم، على رأسهم رضا والعربى وأميرو والسقا وخليل سامبو والسنارى وحودة وسيد حامد وعلى ابو جريشة وسيد عبد الرازق “بازوكا” ، إلى أن أعلن اعتزاله كرة القدم فى عام 1967.

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احرز شحته هاتريك للاسماعيلى فى 6 مباريات كأكثر لاعب يحرز هاتريك فى تاريخ الاسماعيلى ، بينما احرز 6 اهداف فى مباراة واحدة كاكثر لاعب يسجل أهداف فى مباراة واحدة فى يوم 6 مارس 1964 امام دمنهور حينما فاز الدراويش على دمنهور بسبعة اهداف نظيفة.

انضم شحته للمنتخب الوطنى الأول عام 1961 و كانت مبارة مصر أمام المجر هى اولى مبارياته الدولية حيث شارك شحته فى العديد من البطولات الدولية وفى مقدمتها الدورة العربية بالمغرب ودورة الأمم الأفريقية عام 1963 ودورة طوكيو عام 1964 .

توج شحته مع الإسماعيلى ببطولة الدورى العام موسم 67 – 68 بعد الفوز فى اللقاء الأخير على الأهلى بهدف دون مقابل احرزه النجم على ابو جريشة من ركلة جزاء ، حيث كان شحته هو كابتن الفريق وقتها ، واحرز 4 اهداف خلال مشواره بالدورى.