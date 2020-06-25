شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: سنطبق اللائحة على الزمالك لو تمسك بعد استكمال الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عن موقف اتحاد الكرة من قرار الزمالك عدم استكمال الدوري، وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: أجريت اتصال بوليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بعد علمي بقرار الزمالك عدم استكمال الدوري وابلغني أنه لم يصله اي خطاب.

وشدد نائب رئيس اللجنة الخماسية، على أن هناك لائحة سيتم تطبيقها على الزمالك حال عدم استكمال الدوري ووقتها ستجتمع اللجنة الخماسية وتتخذ قرارها وفقا للوائح.

أردف جمال محمد على، أنه سيتم استكمال باقي الجلسات مع أندية الاقصر وأسوان ثم أسيوط والمنيا وسوهاج لسماع آراء كل الأندية بشأن اللائحة بالاضافة للخبراء والمهتمين لوضع الصياغة كاملة قبل وضع اللائحة

أضاف نائب رئيس اللجنة الخماسية، أن مستحقات الأندية كانت أكثر من 10 مليون جنيه وكان اكتر من الدعم الذي ارسله الفيفا والمقدر بـ200 أو 250 الف دولار.

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كشف نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي فرق الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن كل مدير فني يرغب في معرفة موعد انطلاق الدوري من أجل يحدد الاحمال البدنية على لاعبيه.

قال جمال محمد على: كارتيرون المدير الفني للزمالك قال إن الفرق بين مصر واوروبا في ان عدد الاسابيع في مصر 16 اسبوع لكن في اوروبا اقل وهذا قد يؤثر سلبيا على المنتخبات القومية في المرحلة القادمة، مؤكدا أنه لم يتم الحديث عن الغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم.

أوضح: محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية يتواصل مع الأجهزة الطبية لكل فرق الدوري وسننظم ندوة للتوعية بالاجراءات الاحترازية، موضحا أن دوري المجموعتين يقلل من القيمة الفنية للدوري