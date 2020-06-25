شكرا لقرائتكم فرج عامر: طالبنا بانطلاق الدوري 15 أغسطس ولدينا عرض تركى وسعودى لحسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، استعداد فريقه لعودة الدوري العام بعد قرار عودة النشاط الرياضي من مجلس الوزراء.

وقال عامر في تصريحات تليفزيونية: "سموحة مستعد لعودة الدوري وسيبدأ التدريبات يوم السبت المقبل، عقب المسحة الثانية بناء على تعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة، وأحمد فتوح لم يخضع للمسحة الأولى ولكنه عازل نفسه فى المنزل، وحالته مستقرة".

وأكد رئيس سموحة: "حمادة صدقي طالب فى اجتماع اليوم انطلاق الدوري يوم 15 أغسطس، والنادي الأهلي طلب انطلاقه بعد 4 أسابيع".

وعن حسام حسن، قال فرج عامر: "يوجد عرض تركي وآخر سعودي للتعاقد مع حسام حسن، وستكون الرغبة الأولي هي خروجه للاحتراف وليس داخل الدوري المصري".

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وأضاف: "لم نتلقي عروضا من الأهلي والزمالك لضم حسام حسن، والأبيض تعاقد مع أفضل لاعبين من سموحة على مدار المواسم الماضية".

أضاف عامر أن كل ما يقال ماهو إلا إجتهادات وإشاعات، ولذلك أطالب الجميع توخى الحذر وعدم الزج باسم النادى فى مثل هذه الأمور التى لا تحتمل الاجتهاد .

وأكد رئيس سموحه أنه سوف يتم عمل المسحة الثانية للاعبين السبت المقبل على أن يعودوا للتدريبات بشكل طبيعى فى اليوم الذى يليه مع أخذ كافة التدابير الإحترازية .