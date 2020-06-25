شكرا لقرائتكم جمال محمد علي: كارتيرون تحدث فى اجتماع الجبلاية عن الاختلاف بين مصر وأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي فرق الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن كل مدير فني يرغب في معرفة موعد انطلاق الدوري من أجل يحدد الاحمال البدنية على لاعبيه.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: كارتيرون المدير الفني للزمالك قال إن الفرق بين مصر واوروبا في ان عدد الاسابيع في مصر 16 اسبوع لكن في اوروبا اقل وهذا قد يؤثر سلبيا على المنتخبات القومية في المرحلة القادمة، مؤكدا أنه لم يتم الحديث عن الغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم.

أوضح: محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية يتواصل مع الأجهزة الطبية لكل فرق الدوري وسننظم ندوة للتوعية بالاجراءات الاحترازية، موضحا أن دوري المجموعتين يقلل من القيمة الفنية للدوري

صرح الدكتور جمال محمد علي أن اللجنة الخماسية تتعامل بشفافية كاملة في كافة الأمور وكذلك مع الواقع الذي نعيشه ، مؤكدا أنه كان لزاما أخذ رأي الفيفا في البنود الخلافية بلائحة اتحاد الكرة.

قال: نعيش أمور استثثتائية في المباريات والتحضير وكل مدربي الدوري الممتاز اتفقوا على ذلك، ومدربي الأندية طلبوا 6 أسابيع لفترة الاعداد قبل استكمال الدوري الموسم الحالي.

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كشف أن اللحنة الخماسية اقترحت بدء المسابقة في الأسبوع الاول من شهر أغسطس ولكن لما الاندية طلبوا 6 اسابيع فترة اعداد اقترحوا عودة المسابقة 15 اغسطس، شيرا إلى أن البعض يرى أن عودة اللاعبين للتدريبات لابد أن تتم بعد اجراء المسحة الثانية للاعبين

تابع: الاتحاد الافريقي لما يحط الأجندة بتاعته طبيعي الأجندة بتاعتنا يكون فيها نوع من المرونة في تغيير بعض المواعيد، مشددا على أنه لم نحدد موعد نهاية الدوري في الموسم الحالي لانه مش قدامنا الاجندة الافريقية حاليا، وان قرار عودة الدوري قرار نهائي ولا رجعة فيه

واجتمع اتحاد الكرة مع مدربي أندية الممتاز للتشاور معهم حول تداعيات عودة الدوري والتحضير لاستكمال الموسم، تنفيذا لقرار وزارة الرياضة باستكمال الموسم الحالي.