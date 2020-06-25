شكرا لقرائتكم محمد فضل: رفضت دور الموظف في الأهلى وتصريحات بونفرير غير مقبولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه رحل عن الأهلى فى المرة الأولى بسبب رغبته فى البحث عن فرصة للمشاركة بصفة أساسية بعدما تم استبعاده من المشاركة فى المباريات.

وقال فضل فى تصريحات تليفزيونية: "رفضت أنى أستمر مع القلعة الحمراء، وأقوم بدور الموظف، لذلك طلبت الرحيل عن الفريق".

وأكد فضل إنه قدم أداء أكثر من رائع عقب رحيله، وانضمامه للاتحاد السكندري لكنه لم يستمر طويلًا مع الفريق الساحلي.

وأبدى محمد فضل اندهاشه من تصريحات الهولندى جو بونفرير المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلي، التى أكد خلالها أن الفريق خسر دورى 2002، بسبب تدخل من الدولة المصرية التى حولت وجهة اللقب لصالح الزمالك، قائلا: "تصريحات المدير الفنى غير مقبولة على الاطلاق، ولا بالنسبة للنادى الأهلي، أو الدولة المصرية التى لا تتدخل فى الرياضة".

ووجه فضل سؤاله للمدرب الهولندى عن سر صمته طوال الفترة الماضية وعدم حديثه عن الدورى إلا بعد مرور 17 عاما على انتهائه.

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وأوضح محمد فضل: "لم يكن بمخيلة أى شخص أن يخسر الأهلى المباراة أمام إنبى –الصاعد حديثًا للدوري- لكن سوء التوفيق الذى واجه الفريق وقتها هو سبب الخسارة، خاصة بعد ضياع العديد من الفرص السهلة أمام مرمى الفريق البترولي".

وأوضح محمد فضل: "تلقيت عروضا من الزمالك والإسماعيلى بعد تألقى مع منتخب مصر فى كأس العالم للشباب، والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق، حاول ضمى للإسماعيلي، بعد مشوارى مع المنتخب، لكن أسرتى رفضت بسبب رفضها الانتقال للعيش فى مدينة الاسماعيلية".

وتابع نجم الأهلى السابق: "يرتبط والدى بصداقة مع المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق، وحضر إلى المنزل من أجل التفاوض مع والدي، لكنى رفضت الانتقال للبيت الأبيض، بسبب عدم شعورى بالراحة وقتها".

وعن كواليس انتقاله للأهلى، قال فضل: "المهندس حازم الهوارى طلب منى الحضور إلى النادى الأهلى من أجل الانتقال للفريق، وذهبت للنادى وجدت فى انتظارى المهندس عدلى القيعي، وكذلك المايسترو صالح سليم رئيس النادى الأهلي".

وتابع فضل: "الكابتن صالح سليم تحدث معى قبل توقيع العقد، وأكد لى أن اللعب فى الأهلى مختلف تمامًا عن أى نادى أخر، ويجب أن أحارب للحفاظ على فرصتى داخل النادي، ووقعت على عقود انتقالى للأهلى على بياض، دون معرفة المقابل المادى الذى سأخذه".