شكرا لقرائتكم محمد فضل: الإسماعيلى والزمالك حاولا ضمى وصالح سليم أنهى انتقالى للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن تلقيه عروضا للانتقال إلى الاسماعيلى والزمالك، بعد تألقه مع منتخب مصر فى كأس العالم للشباب.

وأكد فضل فى تصريحات تليفزيونية: "أن الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق، حاول ضمى للإسماعيلي، بعد مشوارى مع المنتخب، لكن أسرتى رفضت بسبب رفضها الانتقال للعيش فى مدينة الاسماعيلية".

وتابع نجم الأهلى السابق: "يرتبط والدى بصداقة مع المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق، وحضر إلى المنزل من أجل التفاوض مع والدي، لكنى رفضت الانتقال للبيت الأبيض، بسبب عدم شعورى بالراحة وقتها".

وعن كواليس انتقاله للأهلى، قال فضل: "المهندس حازم الهواري طلب منى الحضور إلى النادى الأهلى من أجل الانتقال للفريق، وذهبت للنادى وجدت فى انتظارى المهندس عدلى القيعي، وكذلك المايسترو صالح سليم رئيس النادى الأهلي".

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وتابع فضل: "الكابتن صالح سليم تحدث معى قبل توقيع العقد، وأكد لى أن اللعب فى الأهلى مختلف تمامًا عن أى نادى أخر، ويجب أن أحارب للحفاظ على فرصتى داخل النادي، ووقعت على عقود انتقالى للأهلى على بياض، دون معرفة المقابل المادى الذى سأخذه".

وأضاف محمد فضل: "إنه بدأ حياتى كلاعب فى نادى الصيد فى مركز الظهير الأيمن، حتى قرر مدربه وقتها نقل مركزه إلى الهجوم، ونجحت فى تسجيل 35 هدفا خلال تواجدى مع نادى الصيد، حتى شاهدنى المهندس هانى أبو ريدة والكابتن شوقى غريب وقررا ضمى لمنتخب مصر، الذى كان يستعد وقتها للمشاركة فى كأس العالم للشباب 1997".

وشدد عضو اللجنة الخماسية، على أنه كان ملتزما فى مشواره الدراسي، بالنظر أن لعبة كرة القدم وقتها كانت بمثابة هواية، وليست مهنة كما يحدث الآن.