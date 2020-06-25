شكرا لقرائتكم رئيس سموحة: عرض تركي وأخر سعودي للتعاقد مع حسام حسن في الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تلقيه عرض تركي وأخر سعودي من أجل التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.. وقال عامر فى تصريحات تليفزيوينة ": "يوجد عرض تركي وأخر سعودي للتعاقد مع حسام حسن، وستكون الرغبة الأولي هي خروجه للإحتراف وليس داخل الدوري المصري".

وأضاف: "لم نتلقي عروضا من الأهلي والزمالك لضم حسام حسن، والأبيض تعاقد مع أفضل لاعبين من سموحة على مدار المواسم الماضية".

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من ناحية اخرى أعلن محمد فرج عامر أن المسحة الأولى التى خضع لها الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون والعاملون بالنادى، "سلبية" ولم يظهر وجود كورونا على أى فرد من الذين تم سحب عينتهم.

وأضاف عامر أن كل ما يقال ما هو إلا اجتهادات وشائعات، ولذلك أطالب الجميع بتوخى الحذر وعدم الزج باسم النادى فى مثل هذه الأمور التى لا تحتمل الاجتهاد .

وأكد رئيس سموحه أنه سيتم عمل المسحة الثانية للاعبين السبت المقبل، على أن يعودوا للتدريبات بشكل طبيعى فى اليوم الذى يليه مع أخذ كافة التدابير الاحترازية .