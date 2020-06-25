شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: ما يحدث حالياً من اتحاد الكرة هو مجاملة لنادي معين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأوضح مدرب حراس الدراويش أن الفرق تحتاج لفترة إعداد قوية ومباريات ودية من أجل الاستعداد للدوري.

وتابع الصغير أن الجميع يقدر دور الدولة وهدفها قائلا: "نشكر الدولة على عودة النشاط لكن يجب انهاء الدوري وبدء موسم جديد في سبتمبر أو أكتوبر".

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واختتم تصريحاته: "ما يحدث حالياً هو مجاملة لنادي معين على حساب نادي أخر كبير".

في سياق متصل، حسم جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة نهائيا مصير الموسم الحالي من الدوري بعدما اكد علي استكمال المسابقة وان قرار رئاسة الوزراء لا رجعة فيه، وأكد نائب رئيس الجبلاية عدم وصول خطاب رسمي من نادي الزمالك بشأن انسحاب الفريق من بطولة الدوري في حالة استئناف الموسم الحالي وفقا لتصريحات المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك اليوم، وأضاف جمال محمد علي انه في حالة ارسال الزمالك او أي نادي قرار انسحاب رسمي من أي مسابقة سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة وتطبيق اللوائح وفقا للوضع وقتها.