شكرا لقرائتكم للجنة الطبية الموسعة تجتمع لبحث شروط عودة النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة الدكتور حسن كمال ، اجتماع مع اللجنة الطبية الموسعة، غدا الخميس ، لمناقشة اخر التطورات الخاصة بالعودة النشاط الرياضي ، حيث تستضيف اللجنة خلال الأجتماع مجموعة مختلفة من الأطباء تمثل جميع الفئات الرياضية ، وذلك بناءا علي تعليمات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بعقد اجتماعات مع مختلف الأطباء العاملين في المجال الرياضي لتقييم الوضع بشكل مستمر علي ضوء التعليمات لرئيس الوزراء الأخيرة والأكواد الخاصة بوزارة الشباب والرياضة .

ومن المنتظر، أن يقوم الأجتماع بالتحضير للإجتماع القادم للجنة الطبية مع رؤساء الاتحادات ورساء اللجنة الطبية لكل اتحاد يوم الأحد المقبل .

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ويحضر اجتماع غداً ، كل من ودكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الوطني لكرة القدم ، دكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية ، ودكتور رزق عبد الفتاح من وزارة الشباب والرياضة ، ودكتور ياسر حسني دكتور اوعية دموية، ودكتور أحمد محمود حسن طبيب والدكتورة شويكار أحمد مسئولي مبنى العزل، ودكتور أحمد غريب استشاري الامراض الصدرية.

ووجهت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، الدعوة لجميع رؤساء الاتحادات الرياضية أو ما ينوب عنهم ورئيس اللجنة الطبية للاتحاد ، لحضور اجتماع في مقر اللجنة الاولمبية يوم الأحد المقبل ، لمناقشة الأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة .

كما يتم مناقشة متطلبات اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية في البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي في الاتحادات والهيئات التابعة لها ، وتوضيح آليات عمل التحاليل والمسحات التشخيصية للرياضيين لاكتشاف حالات عدوري فيروس كورونا المستجد .