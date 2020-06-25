شكرا لقرائتكم 6 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الأندية المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء عن اكتشاف ست حالات إيجابية في اليوم الثاني لفحوص كورونا بالدوري الممتاز ضمن خطوات تمهد لاستئناف المسابقة.

وقال الاتحاد المصري في بيان إن اللجنة الطبية كشفت عن ظهور ست حالات إيجابية بعد إجراء الفحوص التي تشمل اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين بفرق الدوري الممتاز.

وعادت أندية للتدريبات، وعلى رأسها الأهلي المتصدر وحامل اللقب يوم الأربعاء، على أمل استئناف الدوري في 25 يوليو بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان الأهلي منفردا بالصدارة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه عند توقف الموسم.