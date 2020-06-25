هدف مُبهر وفرصة محققة وأسيست ماركة دي بروين.. ملخص لمسات صلاح أمام كريستال بالاس (فيديو)

كتب: ضياء السقا

تألق النجم المصري محمد صلاح، وقاد فريقه ليفربول، لاكتساح كريستال بالاس، برباعية نظيفة، على ملعب آنفيلد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا رائعا في الدقيقة 44، مستغلا بينية طولية من البرازيلي فابيانو ليستلم الفرعون الكرة بمهارة ويسدد على يسار الحارس.

كما صنع صلاح هدافا آخر لزميله ساديو ماني، حيث أرسل الفرعون بينية متقنة من منتصف الملعب في ظهر الدفاع، على طريقة البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، لينفرد السنغالي بالمرمى ويسجل هدفا رائعا.

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وفي الوقت بدل الضائع كاد صلاح أن يسجل هدفه الثاني، بعدما انفرد بالمرمى ولكن الحارس تصدى لتسديدته ببراعة.

وبعد هدف صلاح في كريستال بالاس، رفع الفرعون المصري رصيد أهدافه في الدوري لـ17 هدفا متساويا مع مهاجم أرسنال أوباميانج، في المركز الثاني، خلف جيمي فاردي المتصدر بفارق هدفين، ويأتي داني إنجز في المركز الثالث بـ16 هدفا متساويا مع أجويرو، وخيمينيز وماني في المركز الرابع بـ15 هدفا لكل منهما.

وكان النجم المصري قد حصل على الحذاء الذهبي في البريميرليج عامين متتاليين، ويسعى للحصول على الثالث هذا الموسم.

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام كريستال بالاس