ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على كريستال.. وقائمة الهدافين بعد هدف صلاح

كتب: ضياء السقا

اقترب ليفربول من التتويج بشكل رسمي بدرع الدوري الإنجليزي، بعد غياب 30 عاما، عقب اكتساحه لنظيره كريستال بالاس، برباعية نظيفة، على ملعب آنفيلد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وسجل رباعية ليفربول، أرنولد، ومحمد صلاح، وفابيانو، وساديو ماني، في الدقائق 23 ، 44، 54، 69، على الترتيب.

ترتيب الدوري

ويحتاج الريدز لنقطتين فقط من مبارياته المتبقية لحسم اللقب، حيث رفع رصيده لـ 86 في الصدارة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف الذي يمتلك 63 نقطة، فيما يأتي ليستر سيتي ثالثا بـ55 نقطة، وتشيلسي رابعا بـ51 نقطة، ومان يونايتد خامسا بـ49 نقطة، متفوقا على وولفرهامبتون السادس بفارق الأهداف.

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ترتيب الهدافين

وبعد هدف صلاح في كريستال بالاس، رفع الفرعون المصري رصيد أهدافه في الدوري لـ17 هدفا متساويا مع مهاجم أرسنال أوباميانج، في المركز الثاني، خلف جيمي فاردي المتصدر بفارق هدفين، ويأتي داني إنجز في المركز الثالث بـ16 هدفا متساويا مع أجويرو، وخيمينيز وماني في المركز الرابع بـ15 هدفا لكل منهما.

وكان النجم المصري محمد صلاح، قد حصل على الحذاء الذهبي في البريميرليج عامين متتاليين، ويسعى للحصول على الثالث هذا الموسم.

شاهد هدف صلاح في كريسال بالاس