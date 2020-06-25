كتب: ضياء السقا
اكتسح ليفربول، نظيره كريستال بالاس، برباعية نظيفة، على ملعب آنفيلد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
وسيطر ليفربول على أغلب فترات المباراة وسط تراجع دفاعي للضيوف.
وفي الدقيقة 23 سجل أرنولد الهدف الأول للريدز من ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء استقرت في المرمى.
وفي الدقيقة 44 أضاف صلاح الهدف الثاني مستغلا بينية طويلة من فابيانو ليستلم الفرعون الكرة بمهارة ويسدد على يسار الحارس، ليرفع رصيده أهدافه في الدوري لـ17 هدفا ليصبح في وصافة الهدافين بفارق هدفين فقط عن المتصدر جيمي فاردي.
وفي الدقيقة 54 أحرز البرازيلي فابيانو الهدف الثالث لليفربول من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة.
وفي الدقيقة 69 سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الرابع، مستغلا تمريرة بينية متقنة من صلاح.
وبذلك اقترب ليفربول من التتويج بشكل رسمي بدرع الدوري، بعد غياب 30 عاما، حيث يحتاج لنقطتين فقط من مبارياته المتبقية.
ورفع ليفربول رصيده لـ 86 في الصداراة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما تراجع كريستال بالاس للمركز الـتاسع بـ42 نقطة
أهداف المباراة
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف عالمي وأسيست خيالي.. صلاح يقود ليفربول لاكتساح كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (الأهداف كاملة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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