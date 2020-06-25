الأهلي يستأنف تمارينه بعد توقف 100 يوماً بسبب فيروس كورونا

قرر فريق الكرة الأول النادي الأهلي استأنف تمارينه بعد توقف استمر 100 يوماً بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت اليوم الأربعاء في تمام الثامنة صباحاً أولى تدريباته بعد رفع الحظر على ملعب الجزيرة، حيث قرر النادي الأهلي تعليق التدريبات الجماعي في 14 مارس الماضي، وهذا من ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد.

وانتهى مسئولو الأهلي من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع التعليمات التي حددتها وزارة الشباب والرياضة والصحة، تحديداً بعد أن تم عمل مسحة طبية يوم الأحد الماضي لكل أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة وهذا للاطمئنان على سلامة الجميع قبل بداية التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز، وقد أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أن كل العينات الخاص بلاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي بخصوص مسحة كورونا سلبية للجميع وعليه سيتم استكمال التدريبات بشكل طبيعي.

وعليه سيتم التدريب في مجموعتين للاعبين مجموعة ستبدأ من الساعة الثامنة صباحاً والمجوعة الثانية في العاشرة صباحاً، على أن يقوم كل لاعب بتعقيم أغراضه الشخصية بنفسه.