شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يسجل وليفربول يقترب من حسم اللقب برباعية أمام كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الفوز على ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى ليفربول الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين سجلهما ترينت أرنولد في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة، ومحمد صلاح في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني ضاعف ليفربول النتيجة وسجل هدفين أخرين عن طريق فابينيو في الدقيقة 55 وساديو ماني في الدقيقة 69.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 81 في الصدارة ويتبقى له نقطتين لحسم اللقب، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 42في المركز التاسع من جدول الترتيب.