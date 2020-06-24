شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد بثلاثية «مارسيال» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «أولد ترافورد»، مساء الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل الأهداف الفرنسي مارسيال بواقع هدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني.
بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 49 بالمركز الخامس، فيما توقف رصيد شيفيلد عند 44 نقطة بالمركز الثامن في الدوري الإنجليزي.
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