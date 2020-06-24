شكرا لقرائتكم خبر عن «الخماسية» تجتمع مع مدربي المنتخبات الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعاتها مع جميع أطراف المنظومة الكروية قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز لمراعاة متطلباتها في جدول المسابقة قبل الإعلان عنه.

وتجتمع اللجنة الخماسية الأسبوع المقبل مع المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، والكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، والكابتن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، في حضور الدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد، والمهندس حسام الزناتي، مدير المسابقات، للوقوف على احتياجات المنتخبات الوطنية من المسابقة ووضعها موضع الأولوية لدى استئنافها.

كانت اللجنة الخماسية اجتمعت، الأربعاء، مع المديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز للاستماع إلى متطلباتهم بشأن عودة النشاط واستئناف المسابقات.