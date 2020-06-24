الفرعون عاد للتسجيل.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك كريستال بالاس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

أضاف محمد صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 43، وذلك في شباك كريستال بالاس في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.



وسجل صلاح الهدف في الدقيقة 43، بعدما تلقى تمريرة طولية من زميله فابينيو، ليروضها صلاح داخل منطقة الجزاءن ويضعها فوق هينساي معلنًا عن الهدف الثاني لـ لليفربول

وعاد محمد صلاح لقيادة هجوم فريق ليفربول، بعدما غاب في المباراة الماضية أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، حيث فضل كلوب وقتها إراحته، بالإضافة لعودة الإسكتلندي أندرو روبرتسون لقيادة الجبهة اليسرى مع السنغالي ساديو ماني.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

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في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بينما يحتل نادي كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة.