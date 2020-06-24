شكرا لقرائتكم الجونة يطالب الأهلى بتجديد إعارة أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو الجونة من نظرائهم بالنادى الأهلى تجديد إعارة الثنائى أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار بعد تألق الثنائى مع النادى الساحلى فى الموسم الحالى وأصبحوا أحد الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها المدير الفنى فى تشكيلته الأساسية .

ويعتمد مسئولو الجونة على عدد كبير من لاعبى الأهلى مثل باسم على وإسلام محارب وعمرو بركان وأحمد حمدى واكرم توفيق الذى تأكد عودته للقلعة الحمراء بعد انتهاء الموسم الحالى بالإضافة للثنائى سالف الذكر .

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وطلب مسئولو الأهلى مهلة للتفكير لأخذ رأى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق عقب عودته من بلاده بعد الراحة التى حصل عليها باذن مسبق من مجلس الإدارة .

من ناحية اخرى خضع لاعبو الجونة لإجراء المسحة الطبية الأولى في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع الأندية تمهيدًا لاستئناف التدريبات وعودة المسابقات المحلية، وأجرى لاعبو الجونة ومعهم أعضاء من الجهاز الفني والإداري المسحة الأولى الأحد الماضى .

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".