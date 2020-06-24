شكرا لقرائتكم اجتماع بين رئيس الأولمبية ووزير الرياضة لبحث اخر الإجراءات فى الاتحادات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية جلسة ، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، في الوقت الحالي ، لمناقشة عدد من الأمور المهمة، وأبرزها آخر المستجدات والإجراءات التى تمت فى الاتحادات الرياضية لعودة النشاط الرياضى فى الأول من يوليو المقبل، بالإضافة إلى مناقشة التطورات التى تخص انتخابات اتحاد كرة القدم.

ومن المنتظر أن يناقش رئيس اللجنة الأولمبية مع وزير الرياضة آخر التطورات التى تخص تجهيز مبنى الأكاديمية الرياضية ليكون عزلا صحيا للرياضيين المصابين بكورونا خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد مبنى الأكاديمية بجوار مقر اللجنة الأولمبية داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد خاطب وزارة الشباب والرياضة للحصول على موافقة رسمية والتصاريح اللازمة لإقامة مقر عزل لمواجهة حالات فيروس كورونا للمنتخبات الوطنية فى كافة الألعاب، وذلك فى مقر الأكاديمية الأولمبية الكائنة بمبنى الاتحادات بإستاد القاهرة الدولي.

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وكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.

ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.

ويتم الاستعانة بأطباء وتمريض من الممارسين للمهنة فى جمهورية مصر العربية والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لاتخاذ كافة إجراءات الأمان والسلامة الطبية.