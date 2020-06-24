شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: اتحاد الكرة كان يعتبر استاد القاهرة أرض محايدة بموجهات الأسماعيلي مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وفال الصغير، في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء، لقناة الزمالك: "في مباراة بين الإسماعيلي والأهلي عرقلت حسام حسن وحينما حاول مع شقيقه إبراهيم مهاجمتي "عملت نفسي ميت".
وتابع الصغير أن الإسماعيلي كان يتعرض للظلم كثيرا في مواجهاته مع الأهلي وأن اتحاد الكرة كان يميز بين ألأندية قائلا: "اتحاد الكرة في التسعينات كان يعتبر استاد القاهرة أرض محايدة".
وأكد الحارس التاريخي للإسماعيلي أن جيل الثمانينات أفضل جيل لعب كرة قدم في تاريخ الإسماعيلي.
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