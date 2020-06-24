شكرا لقرائتكم لاعبو مصر المقاصة يخضعون للمسحة الطبية الثانية للكشف عن كورونا فى 29 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة للمسحة الطبية الثانية الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا يوم 29 يونيو الجاري في استاد الدفاع الجوى، وأجري لاعبو الفريق المسحة الأولى مساء اليوم تمهيدا لعودة تدريبات الفريق، وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت فى الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.

شملت إجراءات المسحة اليوم أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري بالفريق، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عقب ظهور نتيجة المسحات، والتأكد من عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف لاعبي المقاصة أو الجهازين الفني والإداري للفريق.

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من جهته أكد وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، أن إدارة النادى اتخذت كل الاحترازات الطبية وفى انتظار نتيجة المسحة الأولى قبل انطلاق التدريبات، موضحا أن المقاصة يتمنى عودة النشاط الرياضي ولكنه يعترض على استكمال الدوري فى ظل تفشي حالات الإصابات في بعض الأندية التى أجرت المسحة الأولية، بجانب الظروف المادية التي تعاني منها كل الأندية، بالإضافة إلى أن التوقيت لا يسمح لاستكمال الدوري وتحديدا الدور الثاني بالكامل اي حوالي 17 اسبوعا في شهرين فقط مما يهدد اللاعبين بالاصابات.

وطالب هويدي اتحاد الكرة بالتخطيط السليم للموسم الجديد واستئناف التدريبات تدريجيا خوفا على أفراد المنظومة الكروية.