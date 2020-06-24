شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يراقب الحالة الصحية لحسين الشحات بعد جراحة "الفتاق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي الحالة الصحية لحسين الشحات لاعب الفريق الذي أجرى مؤخراً عملية جراحية" الفتاق" وسيغيب بسببها عن التدريبات فترة تصل لاربعة أسابيع ،ويطمئن طبيب الاهلي بشكل مُستمر عن حالة الشحات من خلال إتصالات هاتفية بشكل مُستمر.

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ومنح الجهاز الطبي بالأهلي حسين الشحات إجازة لمدة 4 أسابيع قبل العودة للتدريبات قابلة للزيادة بناءً على حالته الطبية بعد العودة، عقب إجرائه عملية الفتاق يوم الأحد الماضي، وذلك بعد الفحوصات الطبية التى خضع لها خلال الفترة الأخيرة، ليقوم الشحات بإجراء العملية قبل استئناف النشاط الكروي.

ويُحدد مسئولو الأهلي موعدًا جديدًا لإجراء مسحة كورونا لحسين الشحات، بعد تخلفه عن إجرائها مع زملائه اللاعبين لإجرائه الجراحة في نفس وقت سحب المسحة من زملائه يوم الأحد الماضي.