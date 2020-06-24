شكرا لقرائتكم قناة الزمالك تعلن إذاعة اجتماع مجلس إدارة القلعة البيضاء على الهواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامي أحمد جمال ، قرار مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، باذاعة اجتماع مجلس ادارة النادي على الهواء في بادرة صنفتها القناة بأنها الأولى من نوعها، وقال جمال في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء، في قناة الزمالك، أن المجلس اتخذ هذا القرار لتحقيق مبدأ الشفافية في ظل الظرف الراهن وتفشى فيروس كورونا وتداعياته على الساحة الرياضية.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه قرر بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم عدم استكمال مسابقة الدوري لهذا الموسم بعد التشاور مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي كارتيرون والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق .

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وكشف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لسوبر كورة، عن أن اجتماع مجلس الإدارة شهد اتخاذ قرار عدم استكمال الدوري بعد الإستماع للرأي الطبى من الدكتور محمد أسامة وكذلك الفرنسي كارتيرون وأيضا أمير مرتضى المشرف على الكرة والذين اتفقوا على صعوبة العودة واستئناف الدوري في ظل الظروف الحالية .

وحضر اجتماع الزمالك اليوم مجلس الإدارة بكامل هيئته وتواجد الفرنسي كارتيرون المدير الفني وأمير مرتضي المشرف على الكرة وأمير عبد العزيز المدرب المساعد والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.