شكرا لقرائتكم رجب بكار ينتظر موافقة بيراميدز للانتقال إلى الزمالك فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، إشارة موافقة ناديه على انتقاله إلى نادى الزمالك، من أجل التوقيع لقلعة ميت عقبة، للانتقال إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه حدثت اتصالات بينه وبين مسئولى النادى الأبيض خلال الفترة الأخيرة، أتم خلالها اتفاقه على الانتقال للنادى الأبيض فى الموسم المقبل.

وأوضح المصدر ذاته إن بكار لم يشترط في أية أمور على الزمالك وإنه فقط طلب من مسئولى النادى الأبيض إنهاء الصفقة مع ناديه حيث سيتحدث معهم اللاعب حول رغبته فى الانتقال إلى صفوف الزمالك فى الموسم الجديد، بعدما قامت إدارة بيراميدز بتدعيم الجبهة اليمنى بضم أحمد فتحى الظهير الأيمن للأهلى حيث سينتقل إلى صفوف الفريق مع نهاية تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

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وكشف الاعلامى والناقد الرياضى محمد شبانة مؤخرا فى برنامجه عبر لايف اليوم السابع، أن الزمالك تلقى عرضا من وسطاء بإنهاء صفقة انضمام رجب بكار ظهير بيراميدز إلى القلعة البيضاء مقابل 10 ملايين جنيه حال موافقة نادى الزمالك على انتقال مدافعه محمد عبد الغنى إلى فريق بيراميدز مقابل انتقال عبد الله بكرى مدافع بيراميدز إلى الفريق الأبيض لتصبح صفقة تبادلية بانتقال بكار وبكرى إلى الزمالك ودفع 10 مليون جنيه إلى جانب انتقال محمد عبد الغنى لبيراميدز لإتمام الصفقة، وإن إدارة الزمالك تدرس الموقف.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة حسم الأمور فى ظل رغبة الزمالك فى عقد جلسة مع بكار من أجل الحصول على توقيعه بعد إبداء اللاعب موافقته على الانتقال للفريق الأبيض فى الموسم الجديد فى ظل التحركات المختلفة التى تجريها إدارة الزمالك لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.