شكرا لقرائتكم حسين رجب لاعب المصري: نصحت حسين الشحات بعدم العودة إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسين رجب لاعب فريق المصري، إنه نصح حسين الشحات نجم الأهلى بعدم العودة إلى مصر موضحا أن الشحات يحب الأهلى كثيرا وتنازل عن جزء من مستحقاته من أجل الانضمام إلى القلعة الحمراء.

وأضاف رجب خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس":" تواجدت مع حسين الشحات ، في المقاصة لسنوات ونحن على تواصل دائم وكنت لا أريد عودته إلى مصر وطلبت منه ذلك، ولكنه قرر العودة بسبب حبه للأهلي ".

أكد لاعب المصري، سعادته بعودة بطولة الدوري هذا الموسم، بعد توقفه لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وعن المنتخب قال: "حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تعاملت معه من قبل، هو شخصية قوية جدًا وأنسب مدرب يتولى تدريب الفراعنة في هذه الفترة، لأنه قادر على اللعب تحت ضغط الجماهير بسبب تدريبه الأهلي".

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وواصل: "الشعب المصري يحب الفوز بالبطولات، والبدري قادر أن يستوعب ذلك بشكل سريع، عكس إيهاب جلال".