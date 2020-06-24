شكرا لقرائتكم اجتماع لإتحاد كرة اليد خلال ساعات لإعادة النظر فى قرار إلغاء مسابقة دورى المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر جلسة خلال الساعات المقبلة من أجل إعادة النظر فى قرار إلغاء مسابقة دورى المحترفين هذا الموسم بعدما قام الإتحاد الدولى بإرسال إستفسار لمعرفة مبررات الإلغاء و بيان وزارة الرياضة الذى صدر أمس بشأن عدم إلغاء أى مسابقة .

البيان الذى خرج من وزارة الرياضة يؤكد استئناف جميع المسابقات، وأنه لا إلغاء لأى مسابقة فى أى لعبة ما يجعل مجلس اتحاد اليد برئاسة هشام نصر مضطرا لإعادة النظر فى قرار الإلغاء والذى جاء بموافقة 17 ناديا حسب ما صرح به عبده عبد الوهاب عضو المجلس في الوقت الذى رفض فيه النادى الأهلى هذا القرار.

ومن المنتظر أن يجهز اتحاد اليد مبررات إلغاء المسابقة، خاصة أن الأمر جاء بموافقة الأندية التى حضرت اجتماع الاثنين لبحث تصورات عودة النشاط، حيث وافقت الأندية بالإجماع عدا الأهلى فى ظل غياب 4 أندية عن الحضور .

Advertisements

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أصدر بيانا عقب اجتماع مع اللجنة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة المعنية بمتابعة تنفيذ ورصد الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى وقال فيه إنه فى ضوء القرارات التى صدرت اليوم عن اجتماع لجنة الأزمات بمجلس الوزراء والتى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه جارى حالياً التنسيق والمتابعة مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستئناف كل المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية، وأنه لا صحة لما يردده البعض بشأن إلغاء أى مسابقات أو منافسات رياضية .

وشدد وزير الرياضة على أنه سيتم استئناف جميع المنافسات في جميع الاتحادات بما في ذلك كرة القدم طبقاً لقرارات لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بالوزارة واللجان التنفيذية بمديريات الشباب والرياضية ستتابع على مدار 24 ساعة لرصد أية مخالفات تتعلق بتطبيق الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة باستئناف النشاط مشيراً إلى ضرورة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة أية هيئة أو جهة تخالف الضوابط الاحترازية والخطة الموضوعة بشأن استئناف النشاط وفقاً للتوقيتات المحددة والموضوعة بخطة الوزارة والمنبثقة عن قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

و يعد اتحاد اليد برئاسة هشام نصر من أول الاتحادات التى أعلنت إلغاء مسابقات هذا الموسم وأولها دورى عمومى السيدات و الناشئين عدا الخاصة بالحافز الرياضى و بعدها المحترفين بموافقة الأندية التى حضرت إجتماع أمس بالأغلبية عدا الأهلى فقط و عدم حضور 4 ممثلين ، حيث أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس الإدار