شكرا لقرائتكم مصدر بسموحة: أحمد فتوح أبلغ الزمالك برغبته في البقاء بالنادي السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل نادي سموحة أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك والمعار الي الفريق السكندري أبلغ مسئولي ناديه، أنه أخطر الزمالك برغبته في البقاء داخل صفوف النادي السكندري في الموسم المقبل في حالة عدم قيده في قائمة الزمالك ، وأضاف المصدر أن اللاعب أخطر مسئولي الزمالك ان رغبته الاولي هي العودة الي بيته، وفي حالة عدم قيده فانه يفضل البقاء سموحة لموسم اخر.

يذكر ان مرتضي منصور رئيس الزمالك أكد في تصريحات سابقة عودة اللاعب الي الزمالك في الموسم المقبل، بعدما قدم مستوى مميز مع المنتخب الاوليمبي في أمم افريقيا تحت 23 عام، وكذلك المستوى المميز مع سموحة علي مدار الموسم.

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من ناحية أخرى أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن الاجتماع الذى عقد اليوم لمجلس الإدارة مع إدارة الكرة والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، تم التوصل خلاله إلى رفض مجلس إدارة الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون بشكل نهائى خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد، التى يتم إجرائها استعدادا لعودة النشاط الكروى.

وقال أمير مرتضى منصور لـ"اليوم السابع":"رفضنا خضوع لاعبو الزمالك للمسحات الخاصة بفيروس كورونا"، وذلك فى إطار رفض المجلس الأبيض بالاتفاق مع كارتيرون الذى قال فى تصريحات له عقب نهاية اجتماعه مع مدربى الأندية باتحاد الكرة أنه يفضل خوض منافسات نسخة جديدة من بطولة الدورى الممتاز بدلا من استكمال منافسات النسخة الحالية، موضحا أن فريقه يحتاج إلى ما يزيد عن شهرين من أجل استعادة مستواه الفنى والبدنى وخوض المباريات بعد فترة التوقف الطويلة التى حدثت منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.