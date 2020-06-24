شكرا لقرائتكم محمد فضل: بدأت ظهير أيمن فى نادى الصيد.. وأبو ريدة وغريب ضمونى للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إنه بدأ حياتى كلاعب فى نادى الصيد فى مركز الظهير الأيمن، حتى قرر مدربه وقتها نقل مركزه إلى الهجوم

وقال فضل فى تصريحات تليفزيونية: "نجحت فى تسجيل 35 هدفا خلال تواجدى مع نادى الصيد، حتى شاهدنى المهندس هانى أبو ريدة والكابتن شوقى غريب وقررا ضمى لمنتخب مصر، الذى كان يستعد وقتها للمشاركة فى كأس العالم للشباب 1997".

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وشدد عضو اللجنة الخماسية، على أنه كان ملتزما فى مشواره الدراسي، بالنظر أن لعبة كرة القدم وقتها كانت بمثابة هواية، وليست مهنة كما يحدث الآن.

وفى سياق آخر، عبر محمد فضل عن سعادته البالغة بالجلسات التي عقدتها اللجنة مع أندية الجمعية العمومية للاتحاد والدوري الممتاز والقسم الثاني على مدى يومين ويتبقى اليوم الثالث قبل زيارة أندية القسمين الثالث والرابع لاستكمال الجولات مع بقية الأندية وأعضاء الجمعية العمومية.

أضاف فضل بأن اللجنة سعيدة لما لمسته من تعاون وود بين أعضاء اللجنة ورؤساء ومندوبي أندية الجمعية العمومية مشيرا إلى أن الجميع قدم مقترحات رائعة للغاية سواء فيما يتعلق بعودة النشاط الرياضي واستئنافه وكذلك ما يتعلق باللائحة موضحا أن المقترحات متوافقة إلى حد بعيد مع مقترحات اللجنة في النشاط واللائحة.