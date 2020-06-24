شكرا لقرائتكم لامبارد يوضح موقف التعاقد مع هافرتس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يوم الأربعاء إن النادي لم يتقدم بأي عرض لضم كاي هافرتس لاعب باير ليفركوزن رغم تقارير ربطت اللاعب الألماني الدولي بالانتقال إلى ستامفورد بريدج.

وتعاقد تشيلسي بالفعل مع حكيم زياش من أياكس أمستردام وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ مع استمرار بناء التشكيلة بعد تنفيذ عقوبة حظر الانتقالات في العام الماضي.

وتألق هافرتس (21 عاما) هذا الموسم وسجل 16 هدفا وصنع تسعة أهداف في كل المسابقات وكان من أهم أسباب منافسة ليفركوزن على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكن لامبارد قال إن تركيز تشيلسي لا ينصب على الانتقالات في الوقت الحالي.

وقال لامبارد للصحفيين في مؤتمر صحفي افتراضي قبل مواجهة مانشستر سيتي صاحب المركز الثان الخميس : إنه لاعب من طراز رفيع بكل تأكيد لكن لن نعلق على لاعبين في فرق أخرى. لم نتقدم بأي عرض.

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وأضاف : هناك مباريات نحتاج إلى استكمالها قبل فتح باب الانتقالات. في الوقت الحالي تركيزنا ينصب فقط على المباريات.

ووافق الجناحان ويليان وبيدرو على تمديد التعاقد، الذي كان ينتهي في 30 يونيو، حتى نهاية الموسم الجاري.

وإذا فاز ليفربول على كريستال بالاس يوم الأربعاء، فإن تشيلسي قد يمنح المتصدر اللقب لأول مرة في 30 عاما إذا تفوق على مانشستر سيتي حامل اللقب لكن لامبارد لا يفكر في فرق الصدارة.

وقال لامبارد : لا أفكر في موقف ليفربول. أحترم ما فعله ليفربول لكن نحن سنحاول الفوز.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 51 نقطة من 30 مباراة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر يونايتد خامس الترتيب. ويأتي سيتي ثانيا وله 63 نقطة بينما يتصدر ليفربول المسابقة برصيد 83 نقطة.