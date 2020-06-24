شكرا لقرائتكم تعديل موعد مباراتين في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ناديا أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد ، تعديل موعد مباراتيهما أمام كريستال بالاس ووست هام على الترتيب ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر أستون فيلا ، عبر موقعه الإلكتروني ، أن مباراته أمام كريستال بالاس ، والمقررة في 12 يوليو المقبل ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة ، ستقام في الثانية والربع مساء بتوقيت غرينتش ، بدلا من موعدها الأصلي في الثانية مساء.

كما أعلن نيوكاسل يونايتد تعديل موعد مباراته أمام ويستهام في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة، لتبدأ بعد 15 دقيقة من موعدها الأصلي.

وذكر نيوكاسل عبر موقعه الإلكتروني أن المباراة المقررة في الخامس من يوليو المقبل ، على ملعب "سانت جيمس بارك" ستقام في الثانية والربع مساء بتوقيت غرينتش، بدلا من الثانية مساء.