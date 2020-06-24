كتب: ضياء السقا
انهى ليفربول، الشوط الأول من مباراته أمام كريستال بالاس على ملعب آنفيلد، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، بالتقدم بهدفين دون رد، سجلهما أرنولد ومحمد صلاح.
وفي الدقيقة 23 سجل أرنولد الهدف الأول للريدز من ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء استقرت في المرمى.
وفي الدقيقة 44 أضاف صلاح الهدف الثاني مستغلا بينية طويلة من فابيانو ليستلم الفرعون الكرة بمهارة ويسدد على يسار الحارس، ليرفع رصيده أهدافه في الدوري لـ17 هدفا ليصبح في وصافة الهدافين بفارق هدفين فقط عن المتصدر جيمي فاردي.
وسيطر ليفربول على أغلب فترات الشوط وسط تراجع دفاعي للضيوف.
أهداف المباراة
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف عالمي.. صلاح يقود ليفربول للتقدم بثنائية على كريستال بالاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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