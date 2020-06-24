بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × كريستال بالاس

كتب: ضياء السقا

يواجه ليفربول نظيره كريستال بالاس، في التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه الأساسي أمام كريستال بالاس، وقرر الدفع بمحمد صلاح أساسيا، بعدما غاب الفرعون عن تشكيل الفريق الأساسي أمام إيفرتون في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون

الوسط: فابينو - هيندرسون - فينالدوم

Advertisements

الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو

وعلى مقاعد البدلاء: أدريان - لوفرين - كيتا - تشامبرلين - مينامينو - اوريجي- جونز - اليوت - ويليامز

ويخوض ليفربول ثاني مبارياته بعد عودة الدوري الإنجليزي، إثر توقفه قرابة الـ 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان الفريق الأحمر قد تعادل في الجولة 30 مع إيفرتون سلبيا بدون أهداف.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 83 نقطة، متفوقا بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 63 نقطة، بعد مرور 30 جولة من عمر المسابقة.

ويحتاج ليفربول لـ5 نقاط فقط، ليتوج رسميا بطلاً لمسابقة الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

بث مباشر: