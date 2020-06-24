كارتيرون: استكمال الدوري أمر صعب.. والزمالك يستهدف النهائي الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن الوقت حالياً غير كافي لاستكمال منافسات الدوري، مشيراً الى أن اللاعبين سوف يتعرضون لضغوط لم يسبق لها مثيل وسوف يتأثر منتخب مصر في التصفيات الأفريقية بالسلب.

وحضر كارتيرون اجتماع مدربي الأندية مع مسؤولي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لبحث طرق استكمال مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

وقال كارتيرون في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" "هناك شهر واحد متبقي للاستعداد لاستكمال الدوري وفقاً للموعد المقترح من اتحاد الكرة بجانب 10 أيام تخص العودة والمسحات الطبية والتدريبات الفردية، الوقت غير كافي بكل تأكيد للاستعداد الجيد للدوري".

وتابع "قمت بتقديم الرأي الخاص بي مثلي مثل مسؤولي الأندية، لكن يبدو أن القرار قد تم اتخاذه من قبل".

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وواصل تصريحاته في هذا الشأن "منتخب مصر هو الأخر سوف يتأثر في التصفيات الأفريقية بسبب ضغط المباريات الذي لم يتعرض له اللاعبون من قبل".

وعن ملاقاة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا قال "الرجاء موقفه الفني سهل من الزمالك، متبقي لهم 9 مباريات وبالتالي لن يتعرضوا لنفس الضغوط التي سوف نتعرض له خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف "الرجاء فريق قوي، لكن كنت مدرباً لهم من قبل وقمت بإعداد الفريق لينافس على لقب أفريقيا وسعيد بتأهلهم لنصف نهائي دوري الأبطال وأيضا نفس الأمر في البطولة العربية، لكن الزمالك قوي ويستطيع تجاوز الرجاء".

واختتم "الزمالك كان يسير بشكل قوي ومستواه في تطور لكن بسبب التوقف الطويل سوف نستعد من جديد، لكن نمتلك فريقاً قوياً يمكنه تجاوز الرجاء والتأهل للنهائي، كل ما نفكر فيه هو التأهل للنهائي دون النظر للأندية الأخرى، هي أندية مميزة بكل تأكيد".