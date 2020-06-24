بالفيديو.. صلاح يسجل هدفاً في شباك ضحيته المفضلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أحرز النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفاً في شباك فريق كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
ويتقدم ليفربول على نظيره كريستال بالاس بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ31 من البريميرليج، بفضل هدفي أرنولد وصلاح.
وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 45 بعدما أرسل له فابينيو كرة ساقطة خلف مدافعي كريستال بالاس، ليستلمها على الصدر ويضعها بشكل رائع في الشباك أثناء خروج حارس بالاس.
ويعتبر كريستال بالاس أحد ضحايا صلاح المفضلين في بريميرليج، حيث سبق وأحرز الملك المصري 5 أهداف في شباكهم خلال 3 مباريات سابقة في الدوري الإنجليزي.
ووصل ليفربول لهدفه رقم 100 خلال هذا الموسم من البريميرليج بفضل هدف صلاح في شباك كريستال بالاس.
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