اتحاد الكرة يعلق على قرار الزمالك بعدم استئناف بطولة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر باتحاد الكرة أن قرار استئناف بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، نهائي ولا رجعة فيه، وهو قرار الدولة.

وأشار المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن النادي الذي لن يلتزم بقرار استئناف المسابقة ستطبق عليه اللائحة.

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وتنص اللائحة على عقوبة تصل للهبوط للدرجة الأدنى حال الانسحاب من بطولة الدوري.

كما أشار المصدر، إلى أنه بعد إعلان الزمالك قرار اليوم بعدم استئناف ولعب بطولة الدوري، سيتم التواصل مع وزارة الشباب والرياضة، ممثل الدولة، لمناقشته في الأمر، وإشراكهم في القرار.

وكان وزير الرياضة أعلن استئناف بطولة الدوري يوم 25 يوليو القادم.