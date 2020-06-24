"هاتريك تاريخي".. مارسيال يقود مانشستر يونايتد للفوز على شيفيلد في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أحرز الفرنسي أنتوني مارسيال ثلاثة أهداف (هاتريك)، قاد بها فريقه مانشستر يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه شيفيلد يونايتد في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وسجل مارسيال أول هاتريك لمانشستر يونايتد منذ 7 سنوات و63 يوماً عندما أحرز روبن فان بيرسي "هاتريك" في شباك أستون فيلا، وهو أول "هاتريك" في مسيرة مارسيال مع مانشستر يونايتد.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز إيفرتون على مضيفه نورويتش سيتي 1 / صفر، ووولفرهامبتون على ضيفه بورنموث بنفس النتيجة، في حين تعادل نيوكاسل يونايتد 1 / 1 مع ضيفه أستون فيلا.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة في المركز الخامس، لينعش آماله في التواجد ضمن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، ويعوض تعادله المحبط 1 / 1 مع مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية.

في المقابل، تجمد رصيد شيفيلد، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر أمام نيوكاسل يونايتد بنفس النتيجة يوم الأحد الماضي، عند 44 نقطة في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتقمص مارسيال دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله أهداف يونايتد الثلاثة في الدقائق 7 و44 و74، ليعيد البسمة لجماهير الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) من جديد.

بدأت المباراة بهجوم من جانب مانشستر يونايتد، حيث انطلق ماسون جرينوود بالكرة من الناحية اليمنى، حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، ثم سدد كرة قوية ارتدت من الدفاع قبل وصولها لمرمى شيفيلد يونايتد في الدقيقة الثالثة.

وأرسل برونو فيرنانديز الكرة لداخل المنطقة في الدقيقة الخامسة، وحاول هاري ماجواير تسديدها برأسه، ولكن وصلت للدفاع الذي شتت الكرة بسهولة.

وترجم مانشستر يونايتد سيطرته على اللقاء بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق أنتوني مارسيال، الذي تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى من خلال زميله ماركوس راشفورد، ليسدد الكرة بلمسة سحرية ويضع داخل الشباك.

حاول شيفيلد التخلي عن حذره الدفاعي، وبدأ مبادلة مانشستر يونايتد الهجمات، حيث سدد جورجي بالدوك تصويبة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 13، غير أن الكرة ارتدت من الدفاع.

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ورد يونايتد بهجمة سريعة في الدقيقة ذاتها، حيث انطلق مارسيال بالكرة خلف المدافعين وانفرد بالمرمى ثم مرر الكرة لراشفورد الذي لم يستطع التسديد بشكل متقن لتخرج الكرة بجوار القائم الأيمن.

وأطلق فيرنانديز تسديدة في الدقيقة 18، لكن سيمون مور حارس مرمى شيفيلد أبعد الكرة بصعوبة لركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

وأهدر راشفورد فرصة محققة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 21، حينما تلقى تمريرة من بول بوجبا خلف المدافعين، ليحاول التسديد من لمسة واحدة، لكن الكرة مرت أسفل قدمه بغرابة شديدة.

وسدد جون لوندسترام قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 31، لكن الكرة مرت بعيدة عن المرمى، ليهدأ بعدها إيقاع المباراة نسبيا، قبل أن يفاجيء مانشستر يونايتد الجميع بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 44 عن طريق مارسيال مجددا.

وأرسل أرون وان بيساكا تمريرة عرضية أرضية من جهة اليمين قابلها مارسيال بتسديدة مباشرة سكنت الشباك مباشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد 2 / صفر على شيفيلد.

بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب شيفيلد، حيث أرسل كريس باشام تمريرة عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 49 لداخل منطقة الجزاء شتتها وان بيساكا قبل وصولها لرأس مهاجم شيفيلد.

وجاء رد يونايتد سريعا من خلال تسديدة من داخل المنطقة عن طريق جرينوود في الدقيقة56، لكن الكرة ارتطمت بقدم أحد المدافعين ومرت بجوار القائم الأيسر لركلة ركنية لم تستغل.

واستعاد مانشستر يونايتد زمام المبادرة من جديد، وسدد مارسيال كرة قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة 62، لكن الكرة علت العارضة بقليل، فيما سدد جرينوود من خارج المنطقة في الدقيقة 71، ولكن مرت الكرة بعيدة عن المرمى.

وعاد مارسيال لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 74، فبعد عدة تمريرات قصيرة بين لاعبي يونايتد وصلت الكرة لراشفورد على حدود منطقة الجزاء ليمرر كرة رائعة لمارسيال، المنطلق داخل المنطقة، ليضع الكرة من فوق حارس شيفيلد بشكل رائع، وتحتضن الشباك.

هدأت المباراة تماما، حيث أجرى النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد سلسلة من التغييرات بعد اطمئنانه على الفوز، فيما أضاع النيجيري (البديل) أوديون إيجالو فرصة تسجيل هدف آخر في الدقيقة 89.

وتسلم إيجالو الكرة داخل المنطقة وراوغ حارس الضيوف، لكنه تأخر كثيرا في التسديد ليعود الدفاع ويتصدى لتسديدته وتخرج الكرة خارج الملعب، وينتهي اللقاء بفوز ثمين ومستحق لمانشستر يونايتد 3 / صفر على شيفيلد.