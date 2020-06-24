ماذا يعني هدف المحمدي بالنسبة لأمل أستون فيلا في البقاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

استطاع أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري أن يبقي أيادي فريقه أستون فيلا معلقة بقشة النجاة من الهبوط بعدما منحه التعادل أمام نيوكاسل في الجولة الـ31 من عمر مسابقة بريميرليج.

وانتهت المباراة 1-1 ليصبح الفريق برصيد 27 نقطة في المركز الـ19 متساويًا مع بورنموث ووست هام صاحبا الأفضلية في فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة، وبفارق نقطة واحدة عن واتفورد (28 نقطة) الذي سيلعب مباراة الجولة ذاتها مساء الخميس.

وسيتعين على أستون فيلا العمل بجد من أجل تحقيق نتائج إيجابية أمام أندية ليست بالسهلة في الجولات السبع المتبقية حيث سيلعب أمام 5 أندية مستقرة الآن في النصف الأعلى من جدول الترتيب أما الفريقين المتبقيين فهما أرسنال ووست هام الذي ينافس معه من أجل البقاء.

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وسيلعب أستون فيلا أمام وولفرهامبتون في الجولة المقبلة، ثم يخرج لمواجهة ليفربول، وبعد ذلك يستضيف مانشستر يونايتد ومن بعده كريستال بالاس، ويخرج لمواجهة أيفراتون ويستقبل أرسنال وأخيرًا سيكون الختاج خارج الأرض أمام وست هام.

أما بورنموث سيستقبل نيوكاسل في الجولة المقبلة، ومن بعده يخرج لمواجهة مانشستر يونايتد، ويستضيف توتنهام، ثم ليستر سيتي، ومن بعده يخرج لمواجهة مانشستر سيتي قبل أن يستقبل ساوثهامبتون، وأخير يخرج لمواجهة إيفرتون.

وبخصوص وست هام فيلعب المباراة المقبلة أمام تشيلسي، ثم يواجه نيوكاسل خارج الأرض، ومن بعده بيرنلي، ثم نورويتش سيتي، ويستقبل واتفورد، ثم يلعب ضد مانشستر يونايتد ويستضيف في الختام أستون فيلا.

وأخيرًا هناك واتفورد الذي سيلعب مباراته في الجولة الـ31 غدًا أمام بيرنلي، ثم يستضيف ساوثهامبتون، ومن بعده يواجه تشيلسي ويخرج مجددًا لمباراة نورويتش سيتي، ثم يستقبل نيوكاسل، ومن بعده وست هام، وفي الجولة قبل الأخيرة مانشستر سيتي، وأخيرًا أرسنال.