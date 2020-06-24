الدوري الإسباني.. ريال مدريد1- 0 مايوركا.. فينيسيوس يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 تابعو لحظة بلحظة لأحداث مباراة ريال مدريد ومايوركا عند الـ 10:00 مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الـ 31 من الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد وهو في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي خاض 31 مباراة، بينما يحتل مايوركا المركز الـ 18 برصيد 26 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد الذي أعلنه زيدان كالتالي: تيبو كورتوا - داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - فيرلاند ميندي - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - إيدين هازارد - فينيسيوس جونيور - جاريث بيل - كريم بنزيما.

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انطلاق الشوط الأول

مرت 15 دقيقة من عمر الشوط الأول شهدت سيطرة من قبل لاعبي ريال مدريد الذين برزت خطورتهم في الدقيقة 7 حين مرر ميندي الكرة لبنزيمة الذي سدد كرة قوية أخرجها حارس مايوركا بشكل رائع قبل أن يتصدى لتسديدة في الدقيقة التالية من جاريث بيل، فيما جاءت خطورة مايوركا في الدقيقة 11 حين تصدة كورتوا لتسديدة لاعبه عبدالرحمن بابا قبل أن يتصدى كورتوا لكرة أخرى في الدقيقة 13 من اللاعب لاغو جونيور.

وصلنا للدقيقة 30 بعد 15 دقيقة ثانية بدأت بخطورة من قبل لاعبي ريال مدريد قبل أن يمرر لوكا مودريتش الكرة بصورة رائعة لفينيسيوس الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 19 الذي كاد يُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 24 لولا براعة حارس مايوركا.

انتهاء الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف وانتظروا ملخصاً بأحداث الشوط الثاني فور بدايته: