بالفيديو.. المحمدي "البديل" يسجل هدفاً لأستون فيلا في نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

نجح أحمد المحمدي، المحترف المصري بصفوف نادي أستون فيلا، في تسجيل هدفاً لفريقه في شباك نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجلس المحمدي على مقاعد البدلاء، وشارك في الدقيقة 77 من أحداث المباراة.

وفي الدقيقة 83، نجح المحمدي في تسجيل هدفاً بضربة رأس بعد تلقيه كرة عرضية من ركلة ركنية، ليتعادل لفريقه الذي كان متأخراً بهدف.

الجدير بالذكر أن محمود حسن "تريزيجيه" المصري الأخر بصفوف أستون فيلا شارك أساسياً في المباراة، وخرج في الدقيقة 70 من أحداث المباراة وقبل 7 دقائق من مشاركة أحمد المحمدي.